sabato 30 Agosto 2025
Djokovic, nuovo infortunio? Le smorfie e il medical time-out contro Norrie

(Adnkronos) – Ancora qualche problema fisico per Novak Djokovic agli Us Open 2025. Il serbo, impegnato nella notte italiana tra venerdì 29 agosto e sabato 30, ha abbandonato il campo nel corso del primo set contro Cameron Norrie per un time-out medico. Il serbo ha lasciato l’Arthur Ashe insieme al team, toccandosi la schiena e senza nascondere qualche smorfia. Dopo l’intervento dello staff, è però tornato in campo regolarmente e ha vinto il primo set contro il britannico con il punteggio di 6-4. Anche nel corso del secondo set, Djokovic ha continuato a toccarsi la zona lombare. Evidenti e continui i suggerimenti dell’angolo, che a più riprese gli ha suggerito di rilassare la zona addominale durante il gioco. Un inizio di Us Open non proprio semplice per il serbo, che aveva accusato qualche problema già nel primo turno del torneo contro Learner Tien. In quell’occasione Djokovic era apparso non al top, arrivando addirittura a tremare in campo, per poi rimettersi in sesto con il passare dei minuti.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

