mercoledì 27 Agosto 2025
Djokovic perde un set ma vola al terzo turno: Svajda battuto in rimonta

Novak Djokovic vola al terzo turno degli Us Open 2025. Il tennista serbo ha battuto oggi, mercoledì 27 agosto, lo statunitense Zachary Svajda, 22 anni e numero 145 del mondo, vincendo in rimonta in quattro set con il punteggio di 6-7 (5), 6-3, 6-3, 6-1. Nole, che festeggia un nuovo record rimanendo imbattuto nei primi due turni del torneo americano e diventando il giocatore che ha conquistato più terzi turni Slam di sempre, nel prossimo turno affronterà il vincente della sfida tra il britannico Cameron Norrie e l’argentino Francisco Comesana. Djokovic non è sembrato al massimo della forma e ha faticato a entrare in partita, cedendo al nervosismo e sfogandosi verso il suo angolo. Il primo set si è mostrato più equilibrato del previsto, con il serbo apparso in difficoltà a reggere gli scambi prolungati e muoversi con il solito atletismo. Nel tie break firma cinque punti ma si deve arrendere concedendo il primo parziale all’avversario 7-6. La partita di Svajda però è condizionata da un problema fisico alla coscia, accusato verso la fine del secondo set, per cui più volte viene massaggiato in campo dal fisioterapista. Il calo del giovane statunitense è evidente e si manifesta nei due parziali seguenti, dove Djokovic riesce a reagire sfruttando i problemi dell’avversario e si impone con un doppio 6-3. Nel quarto e ultimo set Djokovic piazza subito due break e chiude i conti 6-1, passando così il turno, seppur con qualche inaspettata difficoltà di troppo.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

