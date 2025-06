Djokovic, ritiro vicino? “Forse il mio ultimo Roland Garros”. E Sinner commenta

(Adnkronos) –

Quella contro Jannik Sinner potrebbe essere stata l’ultima partita di Novak Djokovic al Roland Garros. Il tennista serbo ha perso ieri, venerdì 6 giugno, la semifinale dello Slam parigino in tre set, dopo una partita giocata ad altissimi livelli, ed è uscito dando un bacio alla terra del Philippe-Chatrier. Un gesto in cui molti hanno visto come il preludio al ritiro del numero sei del mondo, confermato, almeno in parte, dallo stesso Nole: “Non so se giocherò più qui un’altra volta, ecco perché alla fine sono stato sopraffatto dall’emozione”, ha detto Djokovic in conferenza stampa, “ho sentito un grande sostegno da parte del pubblico, per questo l’ho voluto omaggiare così, per questo ero così emozionato”. “Se dico che potrebbe essere stata la mia ultima partita al Roland Garros, è perché non so in che condizioni sarò tra un anno”, ha spiegato Djokovic, “giocherò a Wimbledon perché fin da bambino è il mio torneo preferito. Penso sia il torneo del Grande Slam in cui ho le maggiori possibilità di vincere. Dopo, penserò agli US Open. Il resto, non lo so”. Parole che hanno fatto rumore e stanno facendo discutere, e che sono arrivate anche alle orecchie di Jannik Sinner: “Prima di tutto, spero che non sia così. Ha detto forse, quindi non si sa mai. Sento che il tennis ha ancora bisogno di lui”, ha detto l’azzurro in conferenza stampa, che ha mostrato parole di stima verso il serbo nonostante un rapporto ‘complicato’, “avere qualcuno di diverso dai più giovani, dal mio punto di vista, è importante. È bello vederlo avere questa energia in ogni cosa che fa. L’ho visto allenarsi un paio di giorni fa. È molto preciso in tutto ciò che fa, è un vero modello per tutti noi”. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)