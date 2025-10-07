20.3 C
Firenze
martedì 7 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Djokovic si fa male ma vola ai quarti: Munar battuto a Shanghai

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Novak Djokovic avanza ai quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai oggi, martedì 7 ottobre. Il serbo, numero 5 del mondo e 4 del seeding, supera lo spagnolo Jaume Munar, numero 41 del ranking Atp, in tre set con il punteggio di 6-3, 5-7, 6-2 dopo due ore e 40 minuti. Al prossimo turno Djokovic troverà il belga Zizou Bergs, che ha superato il canadese Gabriel Diallo. 

Nel quarto game del primo set il vincitore di 24 titoli dello Slam si procura un infortunio alla caviglia nel tentativo di recuperare una palla corta dell’avversario. Dopo essere stato trattato dal fisioterapista e aver preso un antidolorifico, il serbo continua il match, seppur con qualche problema di mobilità, andato via via migliorando.  

Poi perso il secondo set il 38enne di Belgrado ha chiesto l’intervento del medico per l’eccesivo caldo e umidità, gli è stata misurata la pressione, si è rinfrescato con l’asciugamano con ghiaccio, per poi riprendere a giocare e vincere al terzo parziale.  

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
20.3 ° C
22.4 °
19.7 °
51 %
2.1kmh
0 %
Mar
21 °
Mer
23 °
Gio
23 °
Ven
25 °
Sab
26 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (822)ultimora (576)tec (45)Lav (40)vid (38)sal (36)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati