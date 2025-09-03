23.7 C
Djokovic: “Sinner e Alcaraz? Tutti si aspettano questa finale, ma con Carlos me la gioco”

(Adnkronos) –
Novak Djokovic vola in semifinale agli Us Open e guarda già il prossimo ostacolo: “Sinner e Alcaraz? Non c’è bisogno di spendere parole – ha detto l’ex numero uno in conferenza stampa, dopo il successo contro Fritz ai quarti dello Slam – sono i due giocatori migliori al mondo e probabilmente tutti aspettano e si aspettano una finale tra loro. Cercherò di mandare all’aria i piani della maggior parte delle persone”.  Il serbo ha continuato: “Sinner deve ancora vincere un paio di partite per arrivare in finale, ma qui stanno giocando il miglior tennis di tutti. Sono stati dominanti fin dall’inizio del torneo, ma non ho assolutamente intenzione di alzare bandiera bianca in campo. Quando gioca non lo fa nessuno”. In chiusura, l’ex numero uno ha parlato del suo momento: “Quest’anno mi sono piazzato di nuovo in semifinale di uno Slam e sono stato molto costante. Ho un’altra possibilità, spero di essere abbastanza in forma e di giocare bene per tenere il passo di Alcaraz. Vediamo, ora ho due giorni di riposo”.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

