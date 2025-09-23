Djokovic, ufficiale la partecipazione al Masters 1000 di Shanghai. Un segnale per le Atp Finals?

(Adnkronos) –

Novak Djokovic smentisce sé stesso? Più volte, l’ex numero uno al mondo aveva spiegato di voler puntare solo agli Slam nella sua programmazione stagionale. Una scelta precisa, in termini di partecipazioni e tornei giocati, per ottimizzare le energie nell’inseguimento al 25esimo titolo del Grande Slam. Quello che lo farebbe entrare nella storia. Tuttavia, poche ore fa, i profili social del Masters 1000 di Shanghai hanno annunciato che ci sarà anche lui al via del torneo. Una scelta precisa verso le Atp Finals?



Nole fin qui non aveva parlato della sua partecipazione ad altri tornei verso la fine dell’anno. In agenda c’era solo il torneo di Atene (spostato lì da Belgrado) e il Six Kings Slam a Riad. La partecipazione al Masters 1000 cinese potrebbe essere un segnale in vista delle Atp Finals, in programma a Torino dal 9 al 16 novembre. Al momento, il serbo è terzo nella race e ha bisogno di pochi punti per la matematica certezza. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)