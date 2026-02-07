11.3 C
Dolci fritti a Carnevale? Il nutrizionista dice sì alle eccezioni: “Ecco il trucco salva-golosi”

REDAZIONE
REDAZIONE
(Adnkronos) – A una settimana dall’inizio ufficiale del Carnevale i dolci della tradizione – con nomi diversi lungo la penisola ma prevalentemente fritti – campeggiano in ogni pasticceria, panetteria e supermercato. Una tentazione non troppo salutare secondo i canoni della buona alimentazione. Ma dobbiamo davvero temere frappe, chiacchiere, castagnole e varie? “Il motto degli antichi ‘semel in anno licet insanire’ (una volta l’anno è lecito fare pazzie) si adatta bene a questa situazione. Il fritto mangiato in modo eccessivo può fare veramente male perché crea steatosi epatica, ma se noi lo mangiamo una volta ogni tanto, usando magari olio d’oliva per friggere, può addirittura essere vantaggioso”, rassicura all’Adnkronos Salute il nutrizionista e divulgatore Ciro Vestita che ricorda “il problema non è mai il singolo alimento. Piccole dosi, in una persona sana, anche di prodotti calorici non sono dannose se inserite in una dieta equilibrata. Importante non esagerare con le quantità di cibo in generale”.  

Ci sono casi in cui “il fritto è persino un ‘alleato’ – spiega Vestita – perché stimola l’appetito. E questo è importante per gli anziani che faticano a mangiare e rischiano la malnutrizione. Bisogna inventarsi qualcosa per farli alimentare. Una frittura aiuta”. E’ un falso mito anche la ‘pericolosità’ dello strutto di maiale spesso presente nelle ricette di dolciumi tradizionali. “Molti credono che il grasso di maiale sia pericoloso. Ma non lo è, ovviamente se parliamo di piccolissime dosi. Perché il lardo è costituito per il 40% dall’acido oleico, che è l’acido presente nell’olio d’oliva. Contrariamente a quello che si crede, quindi, è ricco di grassi insaturi. Dunque ogni tanto una piccola frittura o l’uso in alcuni dolci non è un problema”.  

Ma come resistere ai dolcetti carnevaleschi senza esagerare? “Il trucco è nelle fibre – suggerisce Vestita – mangiare verdure o un po’ di frutta prima di accedere a questi alimenti è una buona soluzione. Nel film ‘Via col vento’, Rossella O’Hara non vuole apparire troppo affamata alla cena dove l’hanno invitata e la Mami le suggerisce di mangiare due mele prima di andare a questa cena. Ed è un espediente che funziona: se vogliamo un dolcetto a fine pasto, prima una bella mela, magari di quelle verdi meno zuccherine. E poi mangiamo tranquillamente un piccolo dolce. Ci mancherebbe, sennò che vita è?”. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

