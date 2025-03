Dolly Parton, morto il marito Carl Dean: “Uniti per oltre 60 anni”

(Adnkronos) –

Lutto per Dolly Parton, la regina della musica country: è morto il marito Carl Dean, con cui è stata sposata quasi 60 anni, evitando sempre i riflettori su di sé e ispirando l’intramontabile successo “Jolene”. Dean aveva 82 anni, tre in più della celebre moglie, e si è spento a Nashville, nel Tennessee. La cerimonia funebre avverrà in forma privata, con la partecipazione dei parenti più stretti, ha fatto sapere la famiglia. “Carl e io abbiamo trascorso molti anni meravigliosi insieme. Le parole non possono rendere giustizia all’amore che abbiamo condiviso per oltre 60 anni. Grazie per le vostre preghiere e le vostre condoglianze”, ha scritto Dolly Parton in un comunicato. La famiglia, tramite l’addetto stampa della cantante, ha chiesto rispetto e privacy. Non è stata annunciata la causa del decesso. Nel 1964 Dolly Parton incontrò Carl Dean fuori dalla lavanderia a gettoni ‘Wishy Washy’ il giorno in cui si trasferì a Nashville all’età di 18 anni. Si sposarono due anni dopo, il 30 maggio 1966, in occasione del Memorial Day, con una cerimonia privata a Ringgold, in Georgia. All’epoca Dean era il titolare di un’impresa di lavori stradali a Nashville. La figura di Dean ha ispirato ‘Jolene’, canzone scritta e interpretata da Dolly Parton per il suo album omonimo del 1974. Il brano narra di una donna che affronta Jolene, una bellissima ragazza che ritiene che stia tentando di sottrarre il suo uomo e la prega di non portarglielo via. Secondo quanto sostenuto dalla Parton, la canzone è stata ispirata da un’impiegata di banca dai capelli rossi che flirtò con suo marito alcuni giorni dopo il loro matrimonio. Parton ha dichiarato, inoltre, che Dean ha contribuito a ispirare il suo ultimo album ‘Rockstar’ del 2023. (di Paolo Martini) —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)