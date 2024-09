Domenica In al via, Mara Venier tra le lacrime: “E’ la mia ultima edizione”

(Adnkronos) – “Quando l’anno scorso ho detto che era l’ultima ‘Domenica In’, io ero molto convinta. Anche quest’anno pensavo di non farla, ma sarà l’ultima”. Così Mara Venier, con la voce spezzata dalle lacrime, ricordando le immagini della prima ‘Domenica In’ che sta rivedendo in questi giorni in vista della nuova edizione, in partenza domenica 15 settembre alle 14 su Rai 1. “Non vedo una collocazione giusta per me nel panorama televisivo. Quando mi chiedono ‘cosa vorresti fare dopo ‘Domenica In’ – spiega – non so cosa rispondere perché non mi vedo da nessun’altra parte”. La conduttrice è pronta per nuove sfide: “Sto cercando di uscire fuori da ‘Domenica In’, indubbiamente c’è voglia di fare altro. Non so cosa, sarà il cinema? Non lo so. Sono aperta a nuove esperienze – dice Venier – non per forza con grandi visibilità, come una prima serata. Vanno bene anche cose piccole, l’importante è che mi ritorni la curiosità e la voglia di esplorare i tanti mondi”, conclude. “Non posso non iniziare la conferenza di ‘Domenica In’ senza ricordare Luca Giurato. Abbiamo fatto proprio qui (nella sede Rai a viale Mazzini, ndr) la prima conferenza stampa della stagione 1993-1994, lui mi volle vicina. Se sono ancora qui è grazie a lui”, ha detto ricordando il giornalista e conduttore, morto l’11 settembre all’età di 84 anni, in occasione della conferenza stampa della nuova edizione della storica trasmissione, che torna su Rai 1 da domenica 15 settembre alle 14. Quindi l’annucio che aprirà “la puntata della nuova stagione con il ricordo di Luca Giurato”. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)