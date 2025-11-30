8.7 C
Firenze
domenica 30 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Domenica In, Can Yaman ‘teme’ domande sulla vita privata. Mara Venier: “Sei terrorizzato”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
“Tu sei terrorizzato, stai tranquillo”. Così Mara Venier ha cercato di stemperare la ‘tensione’ durante l’intervista di Can Yaman a Domenica In. L’attore, protagonista della serie evento su Rai 1 ‘Sandokan’, in onda da lunedì 1 dicembre, in perfetto italiano e con totale proprietà di linguaggio si è raccontato in una lunga intervista, anche con dettagli personali e intimi ma mantenendo massimo riserbo sulla sua vita privata e sentimentale. Un tasto, a quanto pare, sensibile: l’attore ha cercato di evitare più volte, quasi fosse un percorso a ostacoli.  

Primo ‘allarme’ con una domanda innocua: “Cosa pensi delle donne italiane?”. Pausa, riflessione. “In generale”, ha aggiunto sorridendo la conduttrice. “Sono calorose”, la risposta diplomatica. Virata sulla serie ‘Sandokan’, Venier ha chiesto “E Marianna?”, riferendosi al personaggio femminile principale della storia di Sandokan, interpretata da Alanah Bloor. “Marianna è un’attrice”, ha risposto in un primo momento Yaman, allontanando qualsiasi riferimento personale.  

Venier è intervenuta in modo diretto, per allontanare ogni suo timore: “Tu hai il terrore che io ti chieda qualcosa sulla tua vita privata, io non so niente di te e della tua vita sentimentale. Sono cose tue, non me ne frega niente, sei prevenuto, si vede che qualcuno ti ha fatto delle interviste dove ha cercato di entrare più volte nel tuo cuore, io non lo faccio stai tranquillo”. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
8.7 ° C
9.7 °
7.8 °
61 %
0.5kmh
20 %
Dom
8 °
Lun
12 °
Mar
12 °
Mer
13 °
Gio
13 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1407)ultimora (1320)demografica (45)sport (42)attualità (29)Regione Toscana (18)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati