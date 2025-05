Domenica In, conduzione sarà corale: dopo Corsi spunta nome Malgioglio

(Adnkronos) – ‘Domenica In’ si prepara a festeggiare i suoi 50 anni con una rivoluzione alla conduzione. Per la prossima edizione, come ha confermato la stessa Mara Venier al festival di Dogliani, si sta lavorando all’ipotesi di una guida corale, con “alcuni amici” che affiancheranno la conduttrice confermata. Per il contenitore domenicale di Rai1, dunque, verranno coinvolti altri volti noti del piccolo schermo. Tra i nomi in lizza ci sarebbe Gabriele Corsi, reduce dal successo dell’Eurovision Song Contest, ma, secondo quanto apprende l’Adnkronos, si fa strada anche l’ipotesi Cristiano Malgioglio, giudice di ‘Tale e Quale Show’ e co-conduttore di una serata del Festival di Sanremo 2025. La prima ipotesi, fra l’altro, non esclude la seconda e i due hanno già lavorato insieme proprio per la conduzione della versione italiana di Eurovision a Song Contest negli anni passati. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)