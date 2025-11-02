15.7 C
Firenze
domenica 2 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Domenica In, da Arisa a Ferzan Ozpetek: tutti gli ospiti di oggi 2 novembre

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Nuova puntata di Domenica In oggi, 2 novembre 2025, dalle 14.00 alle 17.10 su Rai1. Condotto da Mara Venier in compagnia di Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, il programma è in diretta come sempre dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma. Dalla musica al cinema, dall’attualità alla televisione, la settima puntata sarà ricca di ospiti.  

L’attrice Monica Guerritore racconterà ‘Anna’, il nuovo film in uscita nelle sale il 6 novembre, omaggio intenso all’indimenticabile Anna Magnani. Arisa sarà protagonista di un’intervista in cui ripercorrerà la sua carriera artistica e musicale, e si esibirà dal vivo con il nuovo singolo ‘Nuvole’. 

Non mancherà il momento ‘Ballando con le Stelle’, in onda sabato sera, con i protagonisti Beppe Convertini e Pasquale La Rocca, e a commentare gli opinionisti Vladimir Luxuria, Carolyn Smith, Massimiliano Rosolino e Rossella Erra. Le attrici Claudia Gerini e Claudia Pandolfi saranno in studio per presentare il film ‘Fuori la verità’, per la regia di Davide Minnella. Per lo spazio attualità Mara Venier e Tommaso Cerno commenteranno insieme alla partecipazione di Salvo Sottile e Vladimir Luxuria i principali fatti della settimana.  

In occasione della maratona de ‘I giorni della Ricerca’ dedicata alla ricerca contro il cancro sostenuta dalla Rai, interverrà il testimonial dell’A.I.R.C il regista Ferzan Ozpetek. Teo Mammucari sarà protagonista di uno spazio dedicato alla magia e condurrà il gioco telefonico ‘La cassaforte di Domenica In’ mentre il ‘wedding designer’ Enzo Miccio racconterà Sophia Loren, icona di bellezza ed eleganza senza tempo. 

 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nebbia
15.7 ° C
16.2 °
15.6 °
96 %
0.5kmh
75 %
Dom
17 °
Lun
18 °
Mar
19 °
Mer
18 °
Gio
16 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1511)ultimora (1353)sport (64)demografica (25)vid (24)tec (16)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati