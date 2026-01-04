6.6 C
Firenze
lunedì 5 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Domenica In, Enrica Bonaccorti e la malattia: “Sono in un limbo, aspetto risposte”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
“Sono in un limbo”. Enrica Bonaccorti, ospite di Domenica In oggi 4 gennaio 2026, a Mara Venier risponde alle domande sulla sua malattia. La conduttrice, 76 anni, da mesi combatte contro un tumore al pancreas. “Aspetto un incontro con il professor Tortora, devo capire cosa sia successo. Aspetto una risposta per capire cosa devo fare. Devo capire se questa brutta cosa che ho si è ridotta un po’ o si è spostata”, dice Bonaccorti nella trasmissione di Raiuno. “Per ora non si sa, lo sapremo a breve. Il professore mi dirà se devo riprendere terapie o se la malattia si è ridotta, se ha lasciato quella vena per cui non si può intervenire…”. 

Nelle ultime ore, la conduttrice si è sottoposta ad una Tac “e ho fatto tutte le analisi. Suppongo le risposte arriveranno nel giro di 7-8 giorni. Non sono pessimista, voglio essere ottimista: la medicina è andata molto avanti in questo settore. Trasmetto leggerezza? Esternamente, dentro di me sono molto melanconica di natura”. 

Bonaccorti per settimane, dopo la diagnosi, si è chiusa nel silenzio allontandosi da amici e colleghi. “All’inizio mi sono cancellata, è stato faticoso uscire da questo silenzio con me stessa. Non so perché sia andata così. Ho seguito la storia di Eleonora Giorgi, che ha affrontato questa malattia. Quando è arrivata la diagnosi, ho pensato che non sarei stata in grado di comportarmi nella stessa maniera e mi sono chiusa in me stessa”, spiega. Ora, nel momento di difficoltà, è travolta dall’affetto del pubblico e degli amici: “Tutte queste attenzioni e questo affetto mi imbarazzano un po’. Questa situazione brutta mi ha portato alcune cose belle, come alcune amicizie che si erano un po’ perse. Con te, Mara, con Renato Zero…”. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo coperto
6.6 ° C
7.3 °
4.9 °
66 %
2.2kmh
100 %
Lun
5 °
Mar
4 °
Mer
5 °
Gio
5 °
Ven
4 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (811)ultimora (747)Eurofocus (26)demografica (21)sport (18)Eugenio Giani (10)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati