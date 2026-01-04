Domenica In, Enrica Bonaccorti e la malattia: “Sono in un limbo, aspetto risposte”

(Adnkronos) –

“Sono in un limbo”. Enrica Bonaccorti, ospite di Domenica In oggi 4 gennaio 2026, a Mara Venier risponde alle domande sulla sua malattia. La conduttrice, 76 anni, da mesi combatte contro un tumore al pancreas. “Aspetto un incontro con il professor Tortora, devo capire cosa sia successo. Aspetto una risposta per capire cosa devo fare. Devo capire se questa brutta cosa che ho si è ridotta un po’ o si è spostata”, dice Bonaccorti nella trasmissione di Raiuno. “Per ora non si sa, lo sapremo a breve. Il professore mi dirà se devo riprendere terapie o se la malattia si è ridotta, se ha lasciato quella vena per cui non si può intervenire…”.

Nelle ultime ore, la conduttrice si è sottoposta ad una Tac “e ho fatto tutte le analisi. Suppongo le risposte arriveranno nel giro di 7-8 giorni. Non sono pessimista, voglio essere ottimista: la medicina è andata molto avanti in questo settore. Trasmetto leggerezza? Esternamente, dentro di me sono molto melanconica di natura”.

Bonaccorti per settimane, dopo la diagnosi, si è chiusa nel silenzio allontandosi da amici e colleghi. “All’inizio mi sono cancellata, è stato faticoso uscire da questo silenzio con me stessa. Non so perché sia andata così. Ho seguito la storia di Eleonora Giorgi, che ha affrontato questa malattia. Quando è arrivata la diagnosi, ho pensato che non sarei stata in grado di comportarmi nella stessa maniera e mi sono chiusa in me stessa”, spiega. Ora, nel momento di difficoltà, è travolta dall’affetto del pubblico e degli amici: “Tutte queste attenzioni e questo affetto mi imbarazzano un po’. Questa situazione brutta mi ha portato alcune cose belle, come alcune amicizie che si erano un po’ perse. Con te, Mara, con Renato Zero…”.

—

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)