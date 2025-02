Domenica In, Fedez e il videomessaggio per Marco Masini: “Ti sono grato”

(Adnkronos) –

Marco Masini ha ricordato il duetto con Fedez al Festival di Sanremo 2025. Il cantautore di ‘Bella Stronza’ è stato ospite di Mara Venier a Domenica In nel corso della puntata di oggi, domenica 23 febbraio, e ha raccontato com’è nata la collaborazione con il rapper per la serata delle cover.

Marco Masini e Fedez nella serata delle cover hanno portato il brano del cantautore ‘Bella stronza’ in una versione nuova e interamente riscritta: “Io volevo capire come sarebbe venuta la canzone inizialmente. La musica viene bene quando le cose sono vere”, ha spiegato Marco Masini. “Federico sapeva volevo capire e vedere cosa ne sarebbe venuto fuori”. E ancora: “Che ci fosse questa grande aspettativa sul duetto, lo avevo notato ma io credo che tutto si basi sulla musica e, in questo caso, io e Federico volevamo dire le stesse cose”. Poi, la sorpresa di Fedez. Il rapper ha mandato un videomessaggio in cui ha ringraziato ancora una volta Masini per la collaborazione, sperando ce ne siano altre in futuro: “Non abbiamo avuto più modo di vederci dopo Sanremo. Voglio esprimerti tutta la mia gratitudine, riuscire a essere in studio con te, lavorare con te, mettere mano a una pietra miliare (Bella stronza, ndr) della discografia italiana, per me è stato un grandissimo onore. Queste sono esperienze che ti porti avanti. Ringrazio te per avermi dato questa opportunità e spero che in futuro ci saranno nuove occasioni”. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)