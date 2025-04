Domenica In, Gaia e lo sfogo di acne sul viso: “Bloccava la mia serenità, non voglio nascondermi”

(Adnkronos) –

Gaia icona della body positivity. La cantante, ospite oggi domenica 6 aprile a Domenica In, ha parlato dello sfogo di acne che si è manifestato sul suo viso. “Non abbiamo bisogno di nasconderci”, ha detto Gaia Gozzi che qualche giorno ha condiviso sui social un video in cui si è mostrata al naturale, senza filtri e senza trucco. “Sto vivendo uno dei momenti più belli, intensi e significativi della mia vita e mi ritrovo a dover fare i conti con una pelle che urla, chiede aiuto e una tregua”, aveva scritto la cantante sui social mostrando il volto segnato dall’acne. Oggi, in studio da Mara Venier ha spiegato: “Sono una persona molto emotiva, somatizzo subito e il mio corpo reagisce di conseguenza, ognuno ha le proprio battaglie con il fisico a me viene questo sfogo sul viso”, ha raccontato Gaia, facendo notare che le macchie sono ben coperte dal trucco. “Non è solo stress, sono diversi i motivi. Ma questa situazione non mi era mai capitata prima, devo ammettere”, continua Gaia che ha voluto mostrarsi al naturale pubblicamente. “Ho voluto mostrarmi così perché mi sono resa conto che bloccava me stessa, la mia serenità. Mi truccavo in continuazione, avevo paura che qualcuno mi sgamasse, e così ho deciso di liberarmi di queste paranoie parlandone pubblicamente”, ha spiegato. “Ma con questo talento che ti ritrovi e gnocca come sei… c’è qualcuno che va a notare i brufoli?”, ha concluso Mara Venier strappando una risata alla cantante. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)