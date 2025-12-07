12.4 C
Domenica In, le lacrime di Mara Venier per Sandro Giacobbe

(Adnkronos) –
Mara Venier fatica a trattenere le lacrime a Domenica In oggi, domenica 7 dicembre. Nell’intervista con Mogol, la conduttrice del programma di Raiuno rende omaggio a Sandro Giacobbe. Il cantautore è scomparso recentemente all’età di 75 anni. Giacobbe, malato da tempo, negli ultimi 2 anni era stato ospite di Domenica In e proprio nel salotto di Mara Venier, con sua moglie Marina, aveva parlato della malattia con cui conviveva da anni. “Negli ultimi 2 anni era venuto qui ospite a Domenica In, abbracciamo la moglie Marina. Due brave persone”, dice Venier, visibilmente commossa, dopo la clip che ricorda le interviste di Giacobbe in studio. “Sandro è stato amato da tutti, era un ragazzo d’oro. La consolazione è che ora sia in paradiso. Era dolcissimo, bravo, generoso”, l’omaggio di Mogol. 

