10.4 C
Firenze
domenica 28 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Domenica In, Marco Bocci e la malattia: “Ho imparato a conviverci”. Poi la ‘crisi’ con Laura Chiatti

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Marco Bocci è tornato a parlare del periodo difficile della sua vita quando nel 2018 è stato colpito da una grave infezione cerebrale. Ospite oggi nel salotto di Mara Venier a Domenica In, l’attore ha ricordato di aver perso memoria: “Ci ho messo molto a ricordarmi le cose. Una parte di memoria è tornata, l’altra è persa per sempre. È stato brutto farci i conti all’inizio”.  

La causa è stata il virus herpes simplex tipo 1, che ha provocato un’infiammazione del cervello e ha compromesso la sua memoria e il suo comportamento: “Non ha inciso affatto sul mio lavoro”, ha detto ironizzando. L’infiammazione lo ha costretto a una lunga convalescenza e a convivere con problemi di memoria: “Posso anche vedere un film 5 volte, senza sapere di averlo già visto. Ho imparato a conviverci”. 

Dal virus Bocci ha imparato tanto: “Sono stato fortunato, oggi apprezzo al massimo ogni cosa. Mi piace vivere il presente. Non ero così prima. Sono cambiato, mi vivo ogni cosa senza fare progetti e programmi. È meno faticoso, mi godo ogni istante”.  

L’attore ha parlato della sua famiglia: sposato da 11 anni con Laura Chiatti con cui ha avuto 2 figli. Con ironia, Bocci ha smentito le voci di crisi: “Secondo gli altri siamo in crisi per l’80esima volta. Che scrivano quello che vogliono”. Bocci ha ricordato anche l’inizio della loro relazione: “Noi ci siamo sposati dopo due settimane di amore”. Dopo il matrimonio lei ha vissuto un momento di crisi: “Ci siamo sposati prestissimo, il giorno dopo era passata l’adrenalina”. Ma oggi il legame è saldo.  

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
10.4 ° C
11.6 °
8.2 °
51 %
0.5kmh
0 %
Dom
9 °
Lun
11 °
Mar
9 °
Mer
7 °
Gio
8 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1093)ultimora (985)sport (42)Eurofocus (40)demografica (27)carabinieri (14)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati