Domenica In, oggi domenica 10 maggio: gli ospiti di Mara Venier

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‘Domenica In’ torna oggi, domenica 10 maggio, con una nuova puntata condotta da Mara Venier affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. In onda alle 14.00 su Rai 1.

Spazio alla musica, con Biagio Antonacci protagonista di un’intensa intervista. Il cantante si esibirà con alcuni dei suoi grandi successi oltre a presentare l’ultimo singolo ‘You&Me’ che anticipa il prossimo album del cantautore e l’atteso tour ‘Unplugged 2026’.

In occasione della festa della mamma, sarà in studio Arianna Mihajlovic, madre di cinque figli e moglie dell’indimenticabile campione Sinisa Mihajlovic, scomparso nel dicembre 2022 al termine di una lunga malattia.

Katia Ricciarelli si racconterà tra carriera e vita privata, offrendo anche alcune anticipazioni sul suo nuovo ruolo di insegnante per giovani talenti interessati ad avvicinarsi al mondo della lirica.

Per lo spazio dedicato all’attualità Mara Venier e Tommaso Cerno commenteranno i fatti della settimana insieme a Salvo Sottile, Giovanna Botteri e, in collegamento, Vittorio Feltri. Enzo Miccio parlerà delle ultime tendenze in fatto di moda e stile, mentre Teo Mammucari condurrà il gioco telefonico ‘La cassaforte di Domenica In’.

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