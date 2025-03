Domenica In, ospiti oggi 16 marzo: chi c’è in studio con Mara Venier

(Adnkronos) – Nuova puntata oggi 16 marzo per ‘Domenica In’, con tanti ospiti in studio da Mara Venier in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, dalle 14.00 su Rai 1 e Rai Italia. In studio, in occasione degli 80 anni di Bobby Solo il prossimo 18 marzo, verrà ripercorsa la lunga carriera del cantante e non mancheranno sorprese ed esibizioni live di alcuni successi come “Una lacrima sul viso”, oltre a un omaggio ad Elvis Presley con il brano “Hound Dog”. Arriverà poi a ‘Domenica In’ l’attore Christopher Lambert, attualmente in Italia per presentare il suo nuovo film ‘Eyes Everywhere’ per la regia di Simona Calo, mentre Sandro Giacobbe interverrà in compagnia della moglie Marina Peroni, per raccontare la sua battaglia contro la malattia che lo ha colpito qualche tempo fa, oltre a esibirsi con alcuni suoi successi come “Signora mia” e “Sarà la nostalgia”. Ancora musica con i ‘Coma Cose’ che si esibiranno con il brano “Cuoricini”, classificatosi al decimo posto al Festival di Sanremo 2025. E ancora, l’attore Rocco Papaleo, presenterà l’ultimo film che lo vede protagonista ‘U.S. Palmese’ per la regia dei Manetti Bros. ed al cinema dal prossimo 20 marzo. Per i numerosi fan della serie ‘Mare Fuori’, inoltre, in studio alcuni protagonisti della quinta stagione in onda su Rai2 dal prossimo 26 marzo: da Vincenzo Ferrera (l’educatore Beppe) a Maria Esposito (Rosa Ricci), sino a Giuseppe Pirozzi (Micciarella) e Artem (Pino o’ Pazzo). La puntata si concluderà con Le Orme, storica band degli ’60 e ’70 che presenterà l’evento ‘Le Orme plays Venice’ e si esibirà con i brani “Amico di ieri” e “Acqua di Luna”. Con loro anche il cantante Luca Minnelli. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)