Domenica In, Roberto Vecchioni: “I giovani di oggi? Fragili e deboli”

Roberto Vecchioni è stato ospite oggi, domenica 30 marzo, a Domenica In. Il cantautore e professore ha presentato il suo nuovo libro intitolato ‘L’orso bianco era nero – Storia e leggenda della parola’: un’occasione per parlare ed esprimere il suo pensiero riguardo la società e i giovani di oggi. Roberto Vecchioni, che attualmente insegna la Contemporaneità dell’antico all’Università di Milano, ha parlato dei giovani e di come affrontano la vita oggi: “Io lavoro con i ragazzi da tantissimi anni, ormai da sessanta e loro mi hanno insegnato tanto”. E senza peli sulla lingua ha aggiunto: “La società è disastrata perché questi giovani di oggi sono fragili e deboli di fronte alla vita, c’è tanto bullismo che nasce da un disagio e di conseguenza ne crea altri”, ha detto. Il cantautore, nel salotto di Mara Venier, ha poi pronunciato delle dolci parole nei confronti della moglie Daria: “La donna più bella che io abbia mai visto in vita mia. Ho sempre detto che la sua bellezza e la sua intelligenza la rendano speciale”, ha detto. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)