Domenica rovente, continua l’allerta caldo: 11 città da bollino rosso

(Adnkronos) – Dopo un sabato di super caldo, con 6 città da bollino rosso, anche oggi domenica 15 giugno sarà una giornata rovente. e domenica sono 11. Secondo le previsioni del bollettino delle ondate di calore del ministero della Salute, che monitora quotidianamente 27 capoluoghi con previsioni a 24, 48 e 72 ore, il bollino rosso riguarda oggi Bologna, Brescia, Bolzano, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma e Torino. Nella griglia del bollettino anche bollini arancioni (Milano, Verona, Viterbo) e gialli (Ancona, Cagliari, Civitavecchia, Messina, Napoli, Palermo, Pescara, Reggio Calabria, Trieste e Venezia). Il bollino rosso indica “condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche”. Il bollino arancione indica “condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute”. Il livello 1 di pre-allerta (bollino giallo) indica condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un’ondata di calore.

Secondo le previsioni meteo però l’anticiclone Scipione ha le ore contate: all’orizzonte infatti si intravede un cambiamento. Correnti più fresche tra stasera e lunedì 16 giugno si dovrebbero isolare formando quella che in gergo meteorologico viene definita una ‘goccia fredda’ destinata a muoversi da Nord a Sud e che condizionerà il tempo per gran parte della prossima settimana, prima sulle regioni settentrionali e poi su quelle centro-meridionali. Il risultato? Un’alta probabilità di forti temporali e grandinate su diverse aree. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)