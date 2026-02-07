Dominik Paris, chi è l’azzurro a caccia di una medaglia nello sci a Milano Cortina

(Adnkronos) – Al via le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Oggi, sabato 7 febbraio, iniziano i Giochi con alcune delle competizioni più attese. A dominare c’è lo sci alpino, con la discesa libera maschile. La gara regina della rassegna a cinque cerchi. In gara a Bormio, ad alimentare le speranze azzurre di medaglia, ci sarà anche Dominik Paris, reduce da un grande secondo posto in discesa a Crans-Montana. Con una medaglia olimpica, l’unica mancante nel suo scintillante palmares, l’azzurro coronerebbe una carriera da applausi.

Ma chi è Dominik Paris? Nato a Merano il 14 aprile 1989, la passione per gli sport su neve è per lui un affare di famiglia. Il campione azzurro infila il primo paio di sci con gli occhi attenti di suo padre, maestro, a sorvegliarlo. A sei anni scende in pista per la prima gara e lì capisce che sì, quello sport può essere la sua vita. Dopo le vittorie del Trofeo Topolino, ecco le prime gare Fis. In seguito, c’è per lui una svolta di vita. ‘Domme’ sceglie di lasciare casa per lavorare tutta l’estate come pastore in una malga in Svizzera, tornando rigenerato dall’esperienza.

La classica svolta della vita, che lo riporta sugli sci e gli fa mettere in fila una sfilza di grandi risultati, come l’argento ai Mondiali 2013 in discesa libera e l’oro iridato nel SuperG nel 2019. Sono 24 i suoi successi in Coppa del Mondo (secondo azzurro di sempre insieme a Gustavo Thoeni, dietro al leggendario Alberto Tomba con 50), di cui quattro (tre in discesa, uno in superG) sulla mitica Streif di Kitzbuehel e sette (sei in discesa, uno in superG) sull’iconica Stelvio, a Bormio.

Curiosità. Fuori dalle piste, ‘Domme’ è un ‘ragazzone di montagna’: ama stare in famiglia, cucinare piatti della tradizione locale e nel tempo libero si diverte con la musica, con tanto metal e rock. Nella ‘sua’ Bormio, a 36 anni, torna in pista per chiudere il cerchio. E regalare all’Italia la medaglia che gli manca.

—

milano-cortina-2026/protagonisti

webinfo@adnkronos.com (Web Info)