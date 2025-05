“Donald Trump mi ha salvato la vita”, la storia di una donna di New York

(Adnkronos) –

Donald Trump avrebbe sventato un tentativo di suicidio. A raccontare è una donna afroamericana di nome Debbie in un’intervista a ‘Newsmax’, il cui video è stato ripostato dal presidente americano su Truth Social. La storia inedita risale ai tempi in cui Trump conduceva il programma ‘The Apprentice’. La donna ha raccontato di quando, in preda alla disperazione, sarebbe stata sul punto di togliersi la vita. A salvarla, secondo il suo racconto, sarebbe stato proprio Trump, che l’avrebbe notata in lacrime mentre si trovava per caso sulla 97esima strada a Broadway, a un compleanno di un amico. “Mia madre e mio padre morirono nello stesso momento, ero distrutta”, ha spiegato Debbie. “Mi stavo dirigendo verso il ponte di Brooklyn, non chiedetemi perché. Trump mi vide, mi prese per il braccio e mi disse: ‘Qualsiasi cosa tu stia per fare, dimenticala. Non è quello che vorrebbero i tuoi genitori'”. Il presidente l’avrebbe trattenuta a lungo, parlando con lei e pregando per lei. “Quando sono andata a cercare le chiavi nella mia tasca – ha aggiunto – ho trovato una banconota da 100 dollari arrotolata, che ho incorniciato. È una storia vera, mi ha salvato la vita”. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)