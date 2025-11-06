17.6 C
Donna accoltellata a Milano, l’aggressore al gip: “Non volevo uccidere, angosciato per la vittima”

(Adnkronos) – Nessuna volontà di uccidere, ma di colpire il potere economico. Vincenzo Lanni, 59 anni, accusato del tentato omicidio della manager di 43 anni accoltellata alla schiena in piazza Gae Aulenti a Milano ripete, davanti alla gip di Milano Rossana Mongiardo che lo ha interrogato nel carcere di San Vittore, quanto già confessato lunedì sera.  

L’uomo che dieci anni fa ha accoltellato due pensionati con modalità simili e a cui è stato riconosciuto un vizio parziale di mente, “ha risposto in modo molto spontaneo. E’ angosciato non per sé, ma per la donna che ha ferito e spera che possa stare bene”, spiega all’Adnkronos l’avvocata Beatrice Lizzio che sta valutando l’opportunità di chiedere una nuova perizia sullo stato psichico del 59enne. La giudice si è riservata: la decisione è attesa in giornata.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

