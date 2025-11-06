9.3 C
Donna accoltellata a Milano, oggi l’interrogatorio di Lanni

(Adnkronos) – E’ in programma per la mattina di oggi, giovedì 6 novembre, alle ore 10 nel carcere di San Vittore, l’interrogatorio di convalida per Vincenzo Lanni, 59 anni, accusato del tentato omicidio aggravato di una donna, accoltellata alla schiena, lunedì mattina in piazza Gae Aulenti. 

La giudice per le indagini preliminari di Milano Rossana Mongiardo dovrà pronunciarsi sulla richiesta di convalida del fermo firmata dalla pm Cristina Ria e sulla misura cautelare del carcere per l’uomo che già dieci anni fa ha accoltellato due pensionati in provincia di Bergamo e a cui è stato riconosciuto un vizio parziale di mente. Intanto, migliorano le condizioni di salute della donna ricoverata al Niguarda.  

 

cronaca

