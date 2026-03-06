8.9 C
Donna accoltellata sull’autobus a Napoli, 39enne arrestato era già in cura

(Adnkronos) – Dovrà rispondere di lesioni personali gravi e sequestro di persona il 39enne che ieri sera a Napoli ha accoltellato una 32enne a bordo di un autobus. L’uomo era già in cura per problemi psichiatrici. Secondo la ricostruzione, la donna è stata trattenuta sotto la minaccia di un coltello per circa 15 minuti. Il 39enne si è barricato a bordo di un autobus in via Simone Martini (linea c32) e portava con sé anche un secondo coltello. 

Decine di cittadini hanno ripreso con i telefonini l’intervento dei carabinieri del nucleo Radiomobile di Napoli, che intorno alle 22 sono riusciti a sottrarre alla folla inferocita il 39enne, che ora è nel carcere di Poggioreale. L’aggressore non conosceva la vittima e ha agito senza motivi apparenti. La 32enne è ancora ricoverata all’ospedale Cardarelli, non in pericolo di vita. 

cronaca

