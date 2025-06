Donna e neonata trovate morte a Villa Pamphili, vertice in Procura

(Adnkronos) – Vertice in Procura a Roma tra inquirenti e investigatori sul caso della neonata e della donna ritrovate senza vita sabato pomeriggio a poca distanza l’una dall’altra a villa Pamphili. Presenti alla riunione il procuratore aggiunto Giuseppe Cascini, il pm Antonio Verdi, titolari dell’inchiesta, e i vertici della Squadra Mobile. Ieri intanto sono state eseguite presso l’Istituto di medicina legale dell’Università Cattolica le autopsie sui due corpi. Dall’esame sulla donna non sono emerse lesioni esterne evidenti mentre saranno necessari approfondimenti istologici su alcune parti del corpo della neonata. Sono stati inoltre effettuati i prelievi ai fini dell’esame del Dna: la comparazione verrà poi effettuata dalla polizia scientifica e per conoscere gli esiti saranno necessari alcuni giorni. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)