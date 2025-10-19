11.4 C
Donna investita e uccisa a Fiumicino, obbligo di dimora per 35enne

REDAZIONE
(Adnkronos) – Il gip del tribunale di Civitavecchia ha disposto l’obbligo di dimora con divieto di uscita nelle ore notturne per un 35enne italiano, accusato dell’omicidio di Simona Bortoletto: il grave incidente è avvenuto lo scorso 23 settembre, intorno alle 22, a Fiumicino. La donna trentacinquenne stava percorrendo, insieme al figlio, via Redipuglia nella zona di Isola Sacra, quando è sopraggiunta una Smart che l’ha investita. L’uomo si trovava alla guida in stato di ebbrezza alcolica e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. 

cronaca

