venerdì 26 Settembre 2025
Donna investita e uccisa a Fiumicino, spunta ipotesi femminicidio

Ultima ora
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Si continua a procedere al momento per il reato di omicidio stradale in relazione alla morte di Simona Bortoletto, investita da un’auto martedì sera a Fiumicino mentre camminava con il figlio di 8 anni, rimasto illeso. La donna di 34 anni conosceva il conducente della Smart che l’ha travolta in via Redipuglia nella zona di Isola Sacra
e che prima della tragedia aveva cenato con lei.  I pm, coordinati dal procuratore Alberto Liguori, hanno disposto accertamenti, dall’analisi dei cellulari all’ascolto di testimoni e verifiche sulle telecamere di sorveglianza presenti in zona, per capire se si sia trattato di un incidente o di un femminicidio. In un secondo momento l’indagato, risultato con valori dell’alcoltest lievemente superiori ai limiti consentiti, verrà ascoltato. L’uomo, come riportato da alcuni quotidiani, sarebbe già gravato dalla misura del divieto di avvicinamento nei confronti dell’ex moglie.  —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

