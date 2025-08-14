37.9 C
Firenze
giovedì 14 Agosto 2025
Donna investita e uccisa a Milano, 3 minori in comunità. Si cerca il quarto

(Adnkronos) – Sono stati allontanati dal campo di via Selvanesco e portati in comunità tre dei quattro ragazzini rom, coinvolti nell’omicidio di Cecilia De Astis, la 71enne investita e uccisa lunedì scorso a Milano. Si erano allontanati dal campo di via Selvanesco, dove risiedevano e avevano fatto perdere le loro tracce. Ieri sera e stanotte la polizia locale di Milano li ha rintracciati e collocati in luogo sicuro. Il provvedimento d’urgenza, spiegano dal comando guidato da Gianluca Mirabelli, si è reso necessario in quanto le famiglie si erano allontanate dal luogo di dimora senza comunicare le loro intenzioni, nonostante la buona collaborazione prestata durante la prima fase delle indagini. Il provvedimento, ex art. 403 cc, è stato assunto d’intesa con la procura minorile, che aveva appena avanzato dei ricorsi urgenti a tutela dei minori ed era in attesa delle necessarie determinazioni del tribunale. Una ragazzina è stata fermata, con la collaborazione della polizia stradale del compartimento Piemonte, sull’autostrada A6 Torino-Savona all’altezza del casello di Fossano in direzione Ventimiglia; due fratelli, tra cui il conducente dell’auto che ha provocato il decesso di Cecilia De Astis, sono stati fermati in Piemonte in un terreno agricolo nel Comune di Beinasco. Sono in corso le attività per rintracciare il quarto minore. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

