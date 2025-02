Donna morta a Marsala, fermato il figlio: “Gravi lesioni per percosse subite”

(Adnkronos) – Sarebbe morta per gravi lesioni interne la donna, deceduta all’ospedale di Marsala oggi, 19 febbraio, nel Trapanese, dopo tre giorni d’agonia. Il figlio 51enne, che viveva con lei, è stato fermato con l’accusa di omicidio preterintenzionale. L’anziana, secondo quanto emerge dalle prime indagini, sarebbe morta “per le gravi lesioni”, dovute “alle percosse del figlio” nei giorni precedenti il ricovero alla struttura sanitaria Paolo Borsellino e non come “asserito” da “un avvelenamento da farmaci”. Il figlio è stato portato nel carcere di Trapani in attesa della convalida o meno da parte del giudice per le indagini preliminari. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)