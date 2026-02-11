11 C
Firenze
mercoledì 11 Febbraio 2026
Donna scomparsa da un mese nel torinese, ritrovato il cadavere nei boschi

REDAZIONE
(Adnkronos) – È stato ritrovato nella serata di oggi, in una zona boschiva tra Stupinigi e Vinovo nel torinese, il corpo senza vita di una donna che risultava scomparsa da almeno un mese. A fare la scoperta, i carabinieri e i vigili del fuoco che qualche ora fa avevano avviato le ricerche.  

A quanto si apprende segnalare l’assenza della donna sarebbe stato un conoscente e al momento sono in corso gli approfondimenti per accertare cosa ne abbia causato la morte.  

