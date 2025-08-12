Donnarumma, addio al Psg. Il messaggio: “Non ho deciso io”

(Adnkronos) –

Gigio Donnarumma dice addio al Paris Saint Germain. Il portiere della Nazionale annuncia il divorzio dal club campione d’Europa, nonostante il contratto sia destinato a scadere nel 2026. Donnarumma, con un messaggio su Instagram, punta il dito contro chi “ha deciso che non potrò più far parte di questo gruppo e contribuire ai successi della squadra. E’ una decisione che mi lascia deluso e amareggiato”, dice. Il riferimento è evidentemente all’allenatore Luis Enrique, che non viene mai citato nel post. Donnarumma attacca dopo la mancata convocazione per la Supercoppa europea, in programma domani, mercoledì 13 agosto, contro il Tottenham. “Speciali tifosi del Paris, dal primo giorno che sono arrivato, ho dato tutto me stesso, dentro e fuori dal campo, per guadagnarmi il posto e difendere con orgoglio la porta del Paris Saint-Germain”, esordisce nel post. “Purtroppo, qualcuno ha deciso che non potrò più far parte di questo gruppo e contribuire ai successi della squadra. E’ una decisione che mi lascia deluso e amareggiato” “Spero di avere ancora l’opportunità di guardare negli occhi i tifosi del Parc des Princes e salutarvi come meritate. Se ciò non dovesse accadere, voglio che sappiate che il vostro sostegno e il vostro affetto hanno significato il mondo per me e non li dimenticherò mai”, continua Donnarumma, “porterò sempre nel cuore il ricordo delle emozioni vissute, delle notti magiche e di voi, che mi avete fatto sentire a casa”. “Ai miei compagni – la mia seconda famiglia – grazie per ogni battaglia, ogni sorriso e ogni momento condiviso. Sarete sempre miei fratelli. Giocare per questo club e vivere questa città è stato per me un onore immenso. Grazie, Parigi”, conclude il portiere dell’Italia, destinato a indossare una nuova maglia nella prossima stagione. Il nome di Donnarumma viene accostato al Manchester City, che non avrebbe problemi a soddisfare le richieste del Psg e del calciatore. Prima, però, i citizens dovrebbero piazzare Ederson, l’attuale numero 1. Difficile ipotizzare il ritorno di Donnarumma in Italia: l’ingaggio del portiere metterebbe a dura prova i bilanci delle big della Serie A. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)