lunedì 11 Agosto 2025
Donnarumma, il Psg non lo convoca per la Supercoppa: addio vicino

Gianluigi Donnarumma è sempre più vicino a lasciare il Paris Saint Germain dopo quattro anni. Il 26enne portiere campano non è infatti stato convocato oggi, martedì 11 agosto, per la finale della Supercoppa europea in programma mercoledì 13 agosto a Udine contro il Tottenham. Come riportato dall’Equipe, Luis Enrique ha deciso di non portare con sé il numero uno azzurro, assoluto protagonista nella vittoria dell’ultima Champions League dei parigini.  In porta il Psg schiererà il nuovo acquisto Lucas Chevalier, arrivato dal Lille pochi giorni fa per ben 55 milioni di euro, su esplicita richiesta di Luis Enrique. Il tecnico spagnolo voleva un portiere abile a giocare con i piedi per far ripartire velocemente la manovra, magari saltando la prima linea di pressione e aiutando nel palleggio. Un gioco non molto nelle corde di Donnarumma, che ora dovrà trovarsi una nuova squadra.  Su di lui ci sono club di Premier League, tra cui il Manchester City che potrebbe salutare Ederson, ma anche interessamenti dall’Italia, con Juventus e Inter che in passato si erano informate sulla situazione dell’ex portiere del Milan.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

