Donnarumma, ora quale futuro? “Non so se resto al Psg”

Gigio Donnarumma e un futuro lontano da Parigi? Possibile, nonostante il trionfo del suo Psg in finale di Champions League contro l’Inter. Nel post-partita di Monaco, tra i festeggiamenti, il portiere della Nazionale non ha nascosto dubbi su una sua permanenza in Francia: “Dopo tante critiche arriva una vittoria importantissima, ma vincere l’Europeo resta il successo di cui sono più orgoglioso. Psg? Non so se resto, vediamo nelle prossime settimane. Ora andrò in Nazionale e vedremo cosa accadrà”. Quale futuro, allora, per Donnarumma? Non è un mistero che, per il portiere azzurro, non sia mai decollato il feeling con il tecnico del Paris Luis Enrique. Il contratto del capitano della Nazionale è in scadenza nel 2026 e proprio una stagione trionfale come quella appena chiusa, impreziosita dal Triplete

Ligue 1-Coppa di Francia-Champions League, potrebbe rappresentare la chiusura del cerchio. La fine della sua avventura all'ombra della Tour Eiffel. Donnarumma, che ha iniziato la sua carriera al Milan, è arrivato al Psg nel 2021 e in Francia ha vinto tutto. Ora andrà a giocarsi il Mondiale per Club in America da protagonista, anche con un occhio al Pallone d'oro. Poi si intensificheranno le riflessioni sulla prossima stagione. Per ripartire da Parigi, inevitabilmente, dovranno proseguire i discorsi per il rinnovo di contratto. La situazione è monitorata da diversi club in giro per il mondo: a cominciare dall'Italia e dall'Inter, che adesso dovrà valutare il futuro di Sommer. Su Donnarumma ci sono da tempo anche gli occhi della Premier League, con il Manchester City in prima fila.