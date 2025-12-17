Dono di Natale da Checco Zalone, stasera videomessaggio su Mediaset a reti unificate

11.4 C
(Adnkronos) – Questa sera Checco Zalone farà un regalo al suo pubblico. Alle ore 21.00 tutti i canali Mediaset: Canale 5, Italia 1, Rete 4, Iris, La5, Cine34, TgCom24, Italia 2, Mediaset Extra, Focus, Top Crime, Twentyseven, Canale 20, trasmetteranno un suo ‘video-messaggio’ molto speciale. Un dono di Natale anticipato in attesa dell’arrivo al cinema il 25 dicembre di ‘Buen Camino’, il suo nuovo film diretto da Gennaro Nunziante e distribuito da Medusa Film. 

‘Buen Camino’ è prodotto da Marco Cohen, Benedetto Habib, Fabrizio Donvito, Daniel Campos Pavoncelli ed è una produzione Indiana Production con Medusa Film in collaborazione con MZL e in collaborazione con Netflix realizzata da Indiana Production, una società Vuelta.  

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

