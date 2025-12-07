10.7 C
Firenze
domenica 7 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Donzelli pubblica foto scritta su muro: “‘Spara a Giorgia’ a firma Br, non ci fermeremo”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “‘Spara a Giorgia’ e firma dell’estremismo comunista delle brigate rosse. Questa mattina è apparsa questa scritta a Marina di Pietrasanta sul viale a mare. Solidarietà a Giorgia. Il linguaggio di odio di certa sinistra fa guadagnare qualche ospitata televisiva e molti like, ma rischia di fomentare i facinorosi e far ripiombare l’Italia in un clima che non vorremo mai più rivivere. Giorgia non si farà intimidire. Non ci fermeremo”. Lo scrive sui social, Giovanni Donzelli, responsabile dell’organizzazione di Fratelli d’Italia, postando una foto del muro con la scritta di minacce verso la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. 

politica

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo coperto
10.7 ° C
12.9 °
9.8 °
83 %
1.2kmh
100 %
Dom
12 °
Lun
14 °
Mar
14 °
Mer
13 °
Gio
14 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1386)ultimora (1285)sport (62)demografica (39)attualità (25)Eugenio Giani (16)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati