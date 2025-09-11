25.4 C
Firenze
giovedì 11 Settembre 2025
Dopo omicidio Kirk massima attenzione anche in Italia, focus su rischio emulazione

REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Dopo l’omicidio di Charlie Kirk, fondatore dell’organizzazione conservatrice di giovani attivisti Turning Point Usa, ucciso a colpi d’arma da fuoco durante un evento alla Utah Valley University, fonti qualificate fanno presente che anche in Italia è ai massimi livelli l’attenzione sul fronte della sicurezza. Il rischio emulazione di lupi solitari è sempre possibile anche se non ci sono elementi indiziari di allarme che facciano supporre azioni analoghe.  
Omicidio Kirk, trovata l’arma del killer: “E’ in età universitaria, ripreso in video”
 Al Viminale, con la campagna elettorale per le regionali già iniziata e l’acceso scontro politico in corso sulla crisi medio orientale, si auspica, a quanto apprende l’Adnkronos, che si abbassino i toni per evitare che la violenza verbale possa poi tramutarsi in azione. Del resto lo stesso ministro dell’Interno Matteo Piantedosi più volte ha rivolto a tutti l’invito a non alzare il livello dello scontro e a non travalicare i confini della dialettica civile.  —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

