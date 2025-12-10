13.9 C
Dopo Piero anche Alberto Angela debutta su ‘Topolino’, eccolo in versione papero

(Adnkronos) – Come suo padre Piero, anche Alberto Angela si trasforma in un ‘papero’ su ‘Topolino’. Se l’ideatore di ‘Quark’ e ‘Superquark’ era diventato nel 2018 Peter Quarky, oggi suo figlio Alberto eredita il cognome di fantasia e debutta come Albert Quarky sul numero 3655 del settimanale, disponibile a partire da oggi mercoledì 10 dicembre in edicola, fumetteria e su Panini.it. 

Per la prima volta il divulgatore è protagonista – accanto a Topolino, Pippo e al Professor Zapotec – di un’avventura che intreccia divulgazione e archeologia a spasso nel tempo. La storia in due parti ‘Topolino e l’enigma di Topokli Tepe’ (scritta da Sergio Badino su disegni di Giampaolo Soldati) conduce i lettori in un viaggio nel passato alla scoperta di un antico tempio-labirinto ispirato al misterioso sito archeologico di Göbekli Tepe. Grazie alla macchina del tempo, Topolino accompagna Albert Quarky in un tuffo nel Neolitico, coinvolgendolo in un enigma affascinante.  

A questo protagonista d’eccezione è dedicata anche la cover del numero del settimanale, realizzata da Alessandro Perina. “Il sito è molto, molto importante, perché parla di un momento fondamentale del nostro passato. Quindi, è stato bello raccontarvi i segreti di quest’epoca così lontana nei panni di Albert Quarky”, racconta Alberto Angela sulle pagine di Topolino. 

© Riproduzione riservata

