Doppio giallo (mancato) a McKennie e rigore chiesto da Conceicao: proteste in Lazio-Juve

(Adnkronos) –
Proteste in Lazio-Juventus. Oggi, domenica 26 ottobre, all’Olimpico va in scena il big match dell’ottava giornata di campionato, segnato da episodi arbitrali dubbi. Succede tutto nel secondo tempo, con proteste da una parte e dall’altra, con la Lazio che chiedeva l’espulsione di McKennie per doppia ammonizione, mentre la Juventus cercava un rigore per intervento in area di Gila su Conceicao. 

Succede tutto nel secondo tempo. Al 57′ McKennie in ritardo ferma la ripartenza di Guendouzi, atterrando il centrocampista francese. L’arbitro Colombo non interviene e non estrae il cartellino giallo per il mediano bianconero che, già ammonito pochi minuti prima, sarebbe stato espulso. Un episodio chiave che ha scatenato le vibranti proteste sia dell’Olimpico che dello stesso Guendouzi e di Sarri in panchina. 

Poco dopo è la Juve a protestare. Conceicao riceve dalla in area e viene fermato dall’intervento di Gila, rimanendo a terra dolorante. L’arbitro, ancora una volta, lascia correre l’azione prosegue con un triplo tiro, murato, della Lazio. Da un replay però il difensore biancoceleste sembra pestare il piede del portoghese in area, ma dopo un rapido check del Var il gioco riprende tra le proteste bianconero. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

