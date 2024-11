Dossena: “Presidenza Figc? Assurdo che Aic non candidi Del Piero”

(Adnkronos) –

Giuseppe Dossena non ci sta: "È clamoroso il silenzio dell'Associazione Italiana Calciatori davanti a una possibile candidatura di Del Piero alla presidenza della Figc". L'ex centrocampista di Torino e Sampdoria, campione del mondo nel 1982 con la Nazionale di Bearzot, ha parlato così all'Adnkronos in vista delle prossime elezioni del nuovo presidente federale. "Abbiamo la possibilità di mettere un ex atleta a capo della Federazione, trovo assurdo il mancato sostegno a Del Piero e sono sconcertato che una componente del Consiglio come l'Associazione Italiana Calciatori non vada a prenderlo a casa per candidarlo in un'assemblea straordinaria". Dossena punta tutto sull'unicità dell'ex campione juventino, una figura che potrebbe mettere d'accordo tutti: "Intanto dovrebbe essere candidato, ma non capisco il motivo di questo silenzio. L'Associazione Italiana Calciatori è diventata una società che eroga servizi, ha perso la propria vocazione. Questa sarebbe invece una battaglia insita nella sua natura. Quando mi sono candidato alla presidenza dell'Aic, cinque anni fa, speravo che prima o poi potesse esserci un'occasione del genere. Ce ne sono pochi, come Del Piero, in grado di unire un sistema che deve trovare un modo di dialogare. Stiamo prendendo una deriva clamorosa". Secondo Dossena, Del Piero è il candidato perfetto per il momento storico: "Anche il ministro Abodi ha detto la sua sul tema, è una figura che non si discute. È un momento complicato per il calcio italiano, abbiamo saltato gli ultimi due Mondiali e gli ultimi Europei sono andati male. Serve un cambiamento per un momento così difficile, tutto ciò che è stato sbandierato in passato non è avvenuto". La considerazione finale è sull'attuale presidente Gabriele Gravina, che ancora deve sciogliere la riserva sulla sua ricandidatura: "Posso capirlo, deve ancora decidere se rimettersi in gioco oppure no. Il presidente farà ciò che riterrà giusto, ma con Del Piero in gioco sarebbe tutto da vedere".