Douglas Costa, mandato d’arresto in Brasile. Il Sydney rescinde contratto

REDAZIONE
REDAZIONE
(Adnkronos) –
Mandato d’arresto per Douglas Costa. L’ex attaccante della Juventus ha rescisso il suo contratto con il Sydney Fc a causa di problemi legali che lo stanno trattenendo in Brasile, non permettendogli quindi di ritornare in Australia. Secondo i media brasiliani, il calciatore sarebbe stato arrestato per debiti legati al mantenimento dei figli e gli sarebbe stato proibito di lasciare il Paese. Una versione confermata dallo stesso club australiano, che ha annunciato l’addio di Costa con un comunicato sul proprio sito ufficiale: “Il Sydney Fc ha rescisso il contratto di Douglas Costa per mutuo consenso, con l’impossibilità del giocatore di recarsi in Australia. Problemi legali e personali in corso nel suo Paese d’origine hanno impedito al brasiliano di partire”. Nello stesso comunicato si leggono anche le parole di Douglas Costa: “Voglio ringraziare il Sydney Fc per avermi dato l’opportunità di giocare in Australia: è stato un anno incredibile con gli Sky Blue”, ha detto l’ex esterno bianconero, “mi dispiace molto di non poter tornare in questo momento a causa di questioni che devo risolvere a casa, ma ricorderò sempre con affetto il mio periodo a Sydney”.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

