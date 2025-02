Dramma a Piacenza, neonato muore in incidente stradale: grave la mamma

(Adnkronos) – Dramma in provincia di Piacenza. Era nato a ottobre il neonato che, nella serata di ieri, ha perso la vita a seguito di un incidente stradale. Alla guida del mezzo che lo trasportava c’era la madre, una 26enne originaria della Turchia ma residente a Carpaneto. Ancora da chiarire la dinamica che ha portato la donna a perdere il controllo della vettura, finendo fuori strada. Un incidente molto violento, come confermato da alcuni testimoni, che non ha lasciato scampo al piccolo, nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, che lo hanno subito trasportato all’ospedale di Parma, dove è deceduto nella notte. Anche la madre si trova ricoverata, le sue condizioni sono gravi. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)