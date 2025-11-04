15.1 C
Dramma nel calcio serbo, allenatore muore durante una partita

(Adnkronos) – Il calcio serbo piange la scomparsa dell’allenatore del Radnicki Mladen Zizovic, morto per un infarto che lo ha colpito durante la partita contro il Mladost Lucani. Il 44enne allenatore bosniaco ha avuto un malore a metà del primo tempo ed è stato subito soccorso, venendo poi trasportato in ospedale. Poco prima dell’intervallo, l’arbitro ha comunicato però la sospensione della partita appena ricevuta la notizia della morte del tecnico. 

La tragica notizia del decesso è stata immediatamente confermata dalla Federcalcio serba, che ha espresso il proprio cordoglio con un comunicato: “La Federazione conferma con profonda tristezza e incredulità la notizia della morte improvvisa dell’allenatore del Radnicki 1923, Mladen Zizovic, durante la partita del campionato serbo tra Mladost e Radnicki 1923 a Lucani”. 

sport

