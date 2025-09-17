Dress code a scuola, le nuove regole: cosa è vietato indossare in classe

(Adnkronos) – A scuola con l’outfit giusto. L’abbigliamento da indossare in classe è l’argomento di una serie di circolari, diramate dai presidi negli istituti sul territorio, con indicazioni sul dress code. Nel mirino dei regolamenti scolastici finiscono top e canottiere considerate troppo ‘minimal’, magliette che lasciano scoperte spalle e addome, scollature generose, gonne e pantaloni corti, jeans strappati. Le circolari emanate dai dirigenti scolastici includono anche il divieto di indossare cappelli o cappucci durante le lezioni. Numerosi istituti utilizzano formule generiche che bandiscono capi d’abbigliamento definiti ‘sgarbati’ o potenzialmente ‘distraenti’ per gli altri studenti. Come riporta ‘Orizzonte Scuola’, le circolari definiscono nuovi divieti agli alunni, invitandoli ad ‘adottare un abbigliamento sobrio, decoroso, pulito e ordinato’. Niente ‘abiti scollati o eccessivamente sbracciati, pantaloni a vita bassa, minigonne, abiti attillati o trasparenti, short, pantaloncini’, si legge in una circolare di un istituto di Villa San Giovanni (Reggio Calabria) e in una scuola di Pisa. Regolamenti e divieti che si estendono anche agli accessori: ci sono scuole che vietano unghie finte per motivi di ‘sicurezza’, trucchi appariscenti, capelli dai colori vivaci, accessori vistosi e piercing eccessivi. Per i ragazzi, l’attenzione si concentra principalmente su barbe lunghe o incolte. E proprio da un sondaggio di Skuola.net condotto su quasi tremila studenti emerge che circa tre ragazzi su dieci devono prestare attenzione quotidiana al proprio abbigliamento proprio per evitare richiami o sanzioni disciplinari. Solo uno su 5 può vestirsi come vuole senza restrizioni. Mentre a un ulteriore 55% di studenti è ‘solo’ raccomandato di presentarsi in classe con un look ‘adeguato’. (di Giselda Curzi) —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)