Drogata e violentata, poi video nella chat di classe: a processo due minori

REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Drogata, violentata e filmata con il telefonino: video finiti poi nella chat di classe e su Instagram. I quotidiani ‘il Centro’ e ‘il Messaggero’ riportano la vicenda, che risale a un paio di anni fa a Vasto (Chieti) ed è stata al centro ieri di un’udienza davanti al tribunale per i minorenni dell’Aquila dove sono imputati due ragazzi minorenni per violenza sessuale di gruppo aggravata e per riproduzione e diffusione di materiale pedopornografico.  Secondo quanto ricostruito dall’accusa e riferito dai quotidiani, un’amichetta della vittima, all’epoca 13enne, convinse la giovane a fumare uno spinello e poi a raggiungere i due ragazzi. Poi sarebbero avvenuti gli abusi sulla vittima, in uno stato di incoscienza, tanto da scoprire le violenze dal video fatto circolare nella chat di scuola e poi sui social. L’udienza è stata aggiornata per la discussione.  —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

