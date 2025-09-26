14.3 C
Drone avvistato in Danimarca, chiude di nuovo l'aeroporto di Aalbord

(Adnkronos) – Nuovo allarme in Danimarca e di nuovo chiuso per un’ora nella notte l’aeroporto danese di Alalborg, nel nord del Paese, in seguito all’avvistamento di un drone. Lo scalo era già stato chiuso per la stessa ragione fra ieri e l’altro ieri, così come gli aeroporti di Aalborg, Esbjerg, Sonderborg e la base aerea di Skrydstrup e in precedenza sempre questa settimana quello di Copenaghen.  Ieri la premier Mette Frederiksen aveva denunciato che i sorvoli erano parte di “attacchi ibridi”
possibilmente legati alla Russia e anticipato la possibilità che tali incursioni “si moltiplicheranno”.  —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

