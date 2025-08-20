28.3 C
Firenze
mercoledì 20 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Drone russo esplode in Polonia, Varsavia: “Ennesima provocazione di Mosca”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Un drone, ritenuto di fabbricazione russa, è esploso la notte scorsa in un campo nel villaggio di Osiny, nella Polonia orientale, a circa 120 km dal confine ucraino e a 100 km da quello bielorusso. Dura la condanna di Varsavia. “Un’altra violazione del nostro spazio aereo da est conferma che la missione più importante della Polonia all’interno della Nato è la difesa del proprio territorio”, ha detto il ministro degli Esteri polacco, Radoslaw Sikorski. Il portavoce del ministero degli Esteri polacco, Pawel Wronski, ha annunciato che Varsavia invierà una nota diplomatica di protesta alla Russia. Parlando all’emittente Tvn24, Wronski ha spiegato che la Polonia informerà anche i propri alleati Nato: “Presenteremo tutti gli altri episodi di violazione dello spazio aereo polacco”. Ed ha sottolineato l’importanza dell’incidente nel contesto delle discussioni sulla fine della guerra in Ucraina: “Non si tratta solo di un conflitto alla periferia dell’Europa, ma di una situazione che minaccia non solo l’Ucraina, ma anche l’Europa, compresi gli Stati della Nato coperti dall’Articolo 5 del Trattato di Washington”. Secondo il portavoce del ministro, l’oggetto esploso sarebbe una versione russa del drone Shahed, informazione confermata anche dal vicepremier e ministro della Difesa, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, che ha puntato il dito contro Mosca: “La Russia sta ancora una volta provocando i Paesi della Nato, dopo gli incidenti con droni verificatisi in Romania, Lituania e Lettonia”. Il ministro ha aggiunto che l’episodio avviene “in un momento particolarmente importante, mentre sono in corso discussioni sulla pace” in Ucraina. L’esplosione, ripresa da alcune telecamere di sorveglianza della zona, ha mandato in frantumi le finestre delle case vicine, ma nessuno è rimasto ferito nell’impatto, ha riferito l’agenzia di stampa Pap che, citando fonti del ministero della Difesa, ha affermato che molto probabilmente si è trattato di un drone esca militare senza testata. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo coperto
28.3 ° C
29.1 °
27.1 °
67 %
2.2kmh
97 %
Mer
28 °
Gio
27 °
Ven
27 °
Sab
30 °
Dom
29 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

vigili del fuoco (20)Eugenio Giani (16)carabinieri (15)incendio (15)incidente (12)Pisa Sporting Club (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati