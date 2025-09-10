Droni russi in Polonia, la spiegazione della Bielorussia: “Si sono persi”

(Adnkronos) –

I droni russi in Polonia? Si erano ‘persi’. E’ l’analisi del capo di stato maggiore delle forze militari della Bielorussia, Pavel Muraveiko, che ha fatto il punto della situazione dopo la notte caratterizzata dall’incursione di oltre 20 droni nello spazio aereo della Polonia. La difesa aerea di Minsk ha intercettato e abbattuto, la notte scorsa, alcuni droni sullo spazio aereo bielorusso e i militari hanno notificato, fra la mezzanotte e le cinque di questa mattina (ora italiana) l’arrivo di tali droni nei territori di Polonia e Lituania alle loro controparti in questi Paesi “attraverso i canali di comunicazione esistenti”. “Durante gli scontri aerei fra Russia e Ucraina nella notte, le forze per la difesa aerea Bielorussia hanno intercettato droni che hanno perso la loro traiettoria in seguito all’impatto con strumenti elettronici. Alcuni di questi droni sono stati distrutti dalla difesa aerea del nostro Paese nel nostro spazio aereo”, ha dichiarato il generale. Le segnalazioni di Minsk, dice Muraveiko, “hanno permesso alla parte polacca di rispondere tempestivamente alle azioni dei droni Da parte sua, la Polonia la scorsa notte ha notificato alla Bielorussia l’avvicinamento di droni non identificati dal territorio ucraino, ha aggiunto Muraveiko. Per correttezza, va notato che la parte polacca ha anche informato gli equipaggi di combattimento bielorussi dell’avvicinamento di velivoli non identificati dal territorio dell’Ucraina al confine della Repubblica di Bielorussia. Lo scambio di informazioni sulla situazione aerea è una componente importante per garantire la sicurezza nella regione in generale e contribuisce all’istituzione di misure di rafforzamento della fiducia. La Repubblica di Bielorussia continuerà ad adempiere ai propri obblighi nell’ambito dello scambio di informazioni sulla situazione aerea con la Repubblica di Polonia e i Paesi baltici”. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)