Droni russi sulla Polonia, Tusk parla con Zelensky: al colloquio anche Meloni, Rutte e Starmer

REDAZIONE
(Adnkronos) –
Dopo l’abbattimento di droni russi nello spazio aereo della Polonia, colloquio telefonico tra il premier polacco Donald Tusk, il presidente ucraino Donald Trump, la premier Giorgia Meloni, il premier britannico Keir Starmer e il segretario generale della Nato Marc Rutte
, con i quali si è discusso dell’incursione della scorsa notte. “Nei miei colloqui di oggi con Emmanuel Macron, Keir Starmer, Volodymyr Zelensky, Giorgia Meloni, Friedrich Merz, Dick Schoof e Marc Rutte, ho accolto non solo espressioni di solidarietà alla Polonia, ma soprattutto proposte di sostegno concreto alla difesa aerea del nostro Paese, le parole del premier polacco su X. “Ho offerto alla Polonia la nostra assistenza, formazione e competenza nell’abbattimento dei droni russi, in particolare degli “shahed”. Donald e io abbiamo concordato un’adeguata cooperazione a livello militare. Ci coordineremo anche con tutti gli Stati membri della Nato”, ha poi commentato in un post su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Il leader di Kiev ha denunciato quindi “la sfrontatezza” della Russia, sollecitando “una risposta appropriata”: “Incidenti con uno o due droni russi si erano già verificati in precedenza nei paesi del fianco orientale della Nato, incluso qualche settimana fa in Romania. Ma questa volta il numero di droni russi era molto più elevato, la sfacciataggine molto maggiore: i droni sono entrati non solo dal territorio ucraino, ma anche dalla Bielorussia. E tutti noi comprendiamo ugualmente che si tratta di un livello di escalation completamente diverso da parte della Russia. Deve esserci una risposta appropriata”. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

